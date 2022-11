O Republicanos, partido do vice-presidente Hamilton Mourão, ao lado de Jair Bolsonaro, anunciou neutralidade sobre o governo Lula - Agência Brasil

Publicado 22/11/2022 16:40

Brasília - O Republicanos declarou que pretende adotar uma postura independente no relacionamento com o futuro governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no Congresso Nacional. O partido diz que a decisão foi unânime entre os dirigentes.

A neutralidade é uma boa notícia para o petista, uma vez que o Republicanos é um aliado estratégico do presidente Jair Bolsonaro (PL). O partido reúne importantes nomes próximos ao político como o vice-presidente Hamilton Mourão, eleito senador pelo Rio Grande do Sul; a ex-ministra dos Direitos Humanos Damares Alves, eleita senadora pelo Distrito Federal, e Tarcísio de Freitas, eleito governador de São Paulo e o ex-ministro da Infraestrutura.

A decisão do partido permite que os quadros bolsonaristas do partido fiquem liberados para fazer oposição ao novo governo. Enquanto outra parte da bancada de 42 deputados pode escolher apoiar Lula a partir do ano que vem.