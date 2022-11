Chefe do Executivo tem na agenda oficial uma reunião com seu ex-ministro do Desenvolvimento Regional e senador eleito Rogério Marinho - Cléber Mendes/Agência O Dia

Publicado 23/11/2022 11:47 | Atualizado 23/11/2022 11:51





Há pelo menos 20 dias Bolsonaro não comparecia ao local de trabalho. Desde que foi derrotado nas urnas pelo



Os únicos momentos em que ele quebrou o silêncio após a vitória do petista foram em dois pronunciamentos. O primeiro foi um vídeo onde pediu que apoiadores deixassem de interditar vias como forma de protesto, e o segundo foi uma entrevista coletiva na qual não citou Lula, nem admitiu a derrota nas urnas. Após semanas ausente, o presidente Jair Bolsonaro (PL) retornou nesta quarta-feira, 23, ao Palácio do Planalto. O Chefe do Executivo tem na agenda oficial uma reunião com seu ex-ministro do Desenvolvimento Regional e senador eleito Rogério Marinho (PL-RN).Há pelo menos 20 dias Bolsonaro não comparecia ao local de trabalho. Desde que foi derrotado nas urnas pelo presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) , o chefe do Executivo diminuiu não só sua agenda oficial como a presença nas redes sociais. No entanto, seguiu recebendo ministros, auxiliares e alguns aliados em sua residência.Os únicos momentos em que ele quebrou o silêncio após a vitória do petista foram em dois pronunciamentos. O primeiro foi um vídeo onde pediu que apoiadores deixassem de interditar vias como forma de protesto, e o segundo foi uma entrevista coletiva na qual não citou Lula, nem admitiu a derrota nas urnas.

"Quero fazer um apelo a você. Desobstrua as rodovias. Isso aí não faz parte, no meu entender, dessas manifestações legítimas. Não vamos perder nós, aqui, essa nossa legitimidade. Outras manifestações vocês estão fazendo pelo Brasil todo. Em praças. Faz parte, repito, do jogo democrático. Fiquem à vontade" disse Bolsonaro na época.

*Com informações do Estadão Conteúdo