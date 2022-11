O prefeito Lajeado do Bugre, Roberto Maciel Santos, foi assassinado dentro da prefeitura - Divulgação

Publicado 25/11/2022 12:22 | Atualizado 25/11/2022 13:28

Lajeado do Bugre - Roberto Maciel Santos (PP), prefeito de Lajeado do Bugre, no Rio Grande do Sul, foi morto a tiros dentro da prefeitura municipal no fim da manhã desta quinta-feira, 24. Segundo a Brigada Militar (BM), Santos e um motorista da Secretaria Municipal de Saúde estavam em uma reunião quando um homem encapuzado entrou no gabinete e atirou diversas vezes contra os dois.



O prefeito morreu no local. O motorista, que ainda não teve a identidade divulgada, foi socorrido em estado grave e levado para um hospital local.



Foram encontrados no local cartuchos de uma pistola 9mm. A arma do crime não foi localizada. O homem deixou a prefeitura em um carro e ainda não foi encontrado. Em telegrama, a Confederação Nacional de Municípios (CNM) manifestou pesar pela morte do prefeito.



"Recebo com muita tristeza essa notícia. Espero que, na fé, encontrem consolo e resignação neste momento de tristeza e pesar", afirmou o prefeito da CNM, Paulo Ziulkoski.