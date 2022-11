Ao todo, cinco mandados de busca e apreensão já foram cumpridos pela PF - Divulgação/Polícia Federal

Publicado 29/11/2022 12:37 | Atualizado 29/11/2022 12:38

São José do Rio Preto (SP) - A Polícia Federal deflagrou, nesta terça-feira, 29, uma operação para coibir fraudes em uma agência do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) de São José do Rio Preto, no interior de São Paulo.

Durante as apurações, a PF identificou que um estagiário do INSS desbloqueava contas de aposentados para inserir empréstimos consignados indevidos. Segundo a corporação, ele utilizava sua senha pessoal e recebia valores em dinheiro para cometer o crime.

Três funcionários de uma instituição financeira sediada na mesma cidade também participaram do esquema. As investigações contaram com a participação da Coordenação-Geral de Inteligência Previdenciária e Trabalhista (CGINT).

Ao todo, cinco mandados de busca e apreensão já foram cumpridos pela PF. Os investigados poderão responder por invasão de dispositivo informático, corrupção passiva e ativa e formação de quadrilha. As penas dos crimes variam de 1 a 12 anos.