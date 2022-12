Marcia Manfredini faleceu aos 62 anos - Reprodução

Publicado 06/12/2022 11:21 | Atualizado 06/12/2022 12:31

Em suas redes, Nicolas Manfredini compartilhou as informações do velório. "A família de Marcia Manfredini informa que o velório ocorrerá hoje das 12h às 16h, na rua Caetano Pimentel do Vabo, 74 - Jardim Avelino, São Paulo", comunicou. A despedida será aberta aos fãs. Em seguida, o corpo da atriz será encaminhado ao Crematório Municipal Dr. Jayme Augusto Lopes.

Trabalhos

Vinda do teatro, Marcia Manfredini participou da série "Sandy e Junior", e das novelas "Êta Mundo Bom!" (2016), "Carinha de Anjo" (2018) e "Deus Salve o Rei" (2018). Atualmente, estava no elenco de "Família Paraíso" série humorística do Multishow. O canal emitiu nota lamentando o falecimento da atriz e relembrando seus papeis marcantes.

"A família Multishow lamenta profundamente o falecimento da atriz Marcia Manfredini, nossa querida Doroteia, de 'Família Paraíso'. Todos do canal prestam seu apoio e carinho aos familiares, amigos e fãs dessa artista que emprestou todo o seu talento para levar o riso para a casa de milhões de brasileiros que a aplaudiram em produções como 'Dra Darci', 'A Grande Família', entre outros programas e séries que fizeram parte de sua inesquecível trajetória."