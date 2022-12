Suspeito foi preso com roupas sujas de sangue e uma faca próximo da cena do crime - Reprodução/TV Globo

Contagem - Uma discussão sobre a troca de canais de TV terminou de forma trágica na noite de segunda-feira, 5, em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Um homem, de 24 anos, foi preso em flagrante após matar o próprio pai a facadas. O suspeito foi encaminhado para a Delegacia de Plantão de Contagem.

Segundo a Polícia Militar (PM-MG), o alvo seria a madrasta do homem. Ela teria pedido para trocar o canal para que seu filho, de 5 anos, pudesse assistir desenho animado ao término do jogo entre Brasil e Coréia do Sul, pela Copa do Catar.



Contrariado, o homem, que não teve a identidade revelada, iniciou a discussão e tentou golpear a madrasta com uma faca. O pai dele, de 63 anos, interveio e acabou sendo esfaqueado, mas não resistiu aos ferimentos. A madrasta foi socorrida e levada UPA JK, em Contagem, com cortes na mão e não corre risco de vida. A criança presenciou toda a cena do crime.