Vídeo mostra momento em que Marquinhos agarra Carla - Reprodução/Redes Sociais

Vídeo mostra momento em que Marquinhos agarra CarlaReprodução/Redes Sociais

Publicado 08/12/2022 09:56 | Atualizado 08/12/2022 10:07

O vereador Marquinhos da Silva (PSC) foi filmado agarrando uma colega durante uma sessão da Câmara Municipal de Florianópolis, na noite desta quarta-feira, 7. As imagens foram compartilhadas pela vereadora Carla Ayres (PT), vítima do ato, que o acusa de assédio nas redes sociais.

Na publicação, a parlamentar escreveu: "No dia em que aprovamos a Procuradoria da Mulher na Câmara Municipal de Florianópolis, mas uma cena de assédio que precisamos lutar para que não ocorra nas ruas e nos parlamentos do nosso país. Não é brincadeira se só um riu".

No vídeo, é possível ver o momento em que Carla anda pelos corredores do Plenário, quando Marquinhos a estende a mão para um cumprimento e em seguida, a puxa a força para um "abraço". Ele ainda dá um beijo na bochecha dela. A vereadora fica incomodada e ele ri. Confira:

Vereador Marquinhos da Silva (PSC) é acusado de assediar Carla Ayres (PT) na Câmara, em Florianópolis.

Crédito: Reprodução/Redes Sociais#Assédio #ODia pic.twitter.com/y8otkYIFCe — Jornal O Dia (@jornalodia) December 8, 2022

Nos comentários, ela recebeu apoio e diversas mensagens de repúdio ao ato. A também vereadora Carol Dartora (PT) foi uma das que declarou sua indignação. "Isso é inaceitável. A história do mundo é uma história de opressão e assédio sobre as mulheres. Há anos estamos lutando para acabar com toda essa violência. Essa luta ainda não acabou e nem vai parar. Esse sujeito precisa ser responsabilizado", disse.

Em nota, publicada no Instagram, Marquinhos disse que recebeu com "tristeza a notícia de acusação de assédio" e que "apesar das divergências políticas" sempre demonstrou "imenso carinho e respeito dentro e fora do plenário".

"Reconheço meu erro em abordar a vereadora de maneira inconveniente, sem a sua autorização, e diante disso peço minhas sinceras desculpas a ela e a todas as mulheres que se sentiram ofendidas pelo meu ato. Ressalto que em nenhum momento agi de maneira má-intencionada, porém, fui infeliz em invadir o seu espaço", completou.

O vereador finaliza afirmando que levará essa "atitude equivocada como aprendizado" e diz compreender a situação, "repudiando toda forma de assédio".

Procurada, a Câmara Municipal de Florianópolis ainda não se posicionou.