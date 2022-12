Segundo a polícia, vítima chegou a ser levada ao hospital, mas não resistiu - Divulgação/PCES

Segundo a polícia, vítima chegou a ser levada ao hospital, mas não resistiuDivulgação/PCES

Publicado 09/12/2022 09:50 | Atualizado 09/12/2022 10:06

Santa Maria de Jetibá (ES) - Uma menina de 5 anos morreu depois de se afogar enquanto brincava pela primeira vez na banheira de hidromassagem de sua casa, na noite de quarta-feira, 7, em Santa Maria de Jetibá, na Região Serrana do Espírito Santo. Segundo a Polícia Militar, a criança chegou a ser levada ao hospital, onde foram realizadas várias tentativas de reanimação, mas não tiveram sucesso.

De acordo com informações preliminares da corporação, ela estava sob a supervisão da babá e brincava com outra criança na banheira. A cuidadora chegou a enviar uma foto das duas no momento de diversão para a mãe da menina, que estava trabalhando.

Em dado momento, a babá teria ido até a sala da casa e, ao retornar, já se deparou com a vítima em afogamento. A mulher ligou imediatamente para a responsável da menina, que foi até a casa rapidamente e levou a criança para um hospital no centro do município, onde foi constatada a morte pouco depois.

Os policiais foram acionados à unidade pela equipe médica, por volta das 20h, onde presenciaram a mãe, de 33 anos, em estado de choque ao receber a notícia do falecimento, e sem condições de relatar exatamente como o caso aconteceu.

Questionada sobre possibilidades que tenham levado a morte da criança, a PM informou que somente a Polícia Civil, que investiga o caso, poderá responder.

Em nota ao O DIA, a Civil informou que o caso é apurado pela Delegacia de Polícia de Santa Maria de Jetibá, e que "detalhes da investigação não serão divulgados, por enquanto".

O corpo da vítima foi encaminhado ao Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.