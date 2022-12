Homem é investigado por injúria, ameaça e vias de fato - Tânia Rêgo - Agência Brasil

Publicado 09/12/2022 13:37 | Atualizado 09/12/2022 13:42

Uma agente do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) sofreu uma tentativa de estupro enquanto trabalhava na coleta de informações para o Censo 2022. O homem negou, alegou estar bêbado e que estaria fazendo uma "brincadeira". O caso aconteceu em Itapecerica da Serra, em São Paulo.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP), a vítima, de 29 anos, estava trabalhando, quando por volta das 18h tentou coletar informações de um morador para o Censo, na Rua Vander Augusto de Carvalho, do Parque Paraíso. O homem, identificado como Ailton Bastos Reis, 47, ao invés de responder as perguntas feitas pela trabalhadora, tentou agarrá-la.

"Eu precisava fazer a entrevista. Aí ele falou assim: 'Que entrevista, sua v****?'. Aí eu falei, a entrevista do IBGE. Ele falou 'vem aqui dentro de casa'. Pegou no (meu) braço e falou 'vou te levar dentro do meu quarto'", cotou a recenseadora durente entrevista a TV Record.

Ela ainda explicar como conseguiu escapar da situação: "Ele falou que ia me levar no quarto, que eu ia ver o que era o IBGE. Eu falei 'calma, moço, calma. Deixa só eu catar as minhas coisas que estão lá fora, que eu vou com você no seu quarto'. Aí eu peguei e saí correndo".

Ailton justificou a atitude dizendo que estava "bêbado". "O que aconteceu é que eu estava um pouco alterado, fui brincar com ela e ela entendeu mal', disse ele. "A mulher me acusou de estuprador, mas eu não sou disso. Estou prejudicado agora. Eu estava bêbado demais."

Em nota, o IBGE informou que os coordenadores do Censo na região, junto com a vítima, foram até o distrito policial fazer o boletim de ocorrência e identificar o endereço do agressor. Ele acabou detido e levado à delegacia.

Ainda de acordo com o instituto, a agente está bem e "recebendo todo o suporte necessário da equipe do Censo". O IBGE também disse que ela seguirá trabalhando e será remanejada para outra área.

O caso foi registrado na Delegacia de Itapecerica da Serra. como injúria, ameaça e vias de fato. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública, o homem é investigado por injúria, ameaça e vias de fato