Gleisi Hoffmann destacou a participação dos voluntários durante a transição - Jorge Ferreira / Parceiro / Agência O Dia

Publicado 09/12/2022 14:42

Salvador - A presidente nacional do PT, deputada reeleita Gleisi Hoffmann (PR), afirmou que o processo de transição para o próximo governo Luiz Inácio Lula da Silva (PT) foi o "mais democrático e participativo" que já houve. Em publicação no Twitter, ela destacou a coordenação do vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB) no processo e a participação de voluntários na equipe que faz um diagnóstico da herança deixada pela gestão Bolsonaro para Lula.

"Esse foi o processo mais democrático e participativo de uma transição de governo. Gastou menos da metade dos recursos disponíveis e contou com quase 1.200 pessoas voluntárias! Parabéns todos (as) que participaram e gratidão pela dedicação e profissionalismo. Valeu vice @geraldoalckmin", afirmou a também deputada federal reeleita pelo Paraná.

Ao anunciar nomes de cinco ministros do próximo governo, Lula afirmou nesta sexta-feira que o processo de transição deve ser encerrado na próxima terça-feira, 13.