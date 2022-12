Decisão obriga réu a pagar R$ 20 mil em favor da vítima por danos materiais - Divulgação/TJSC

Publicado 11/12/2022 12:19 | Atualizado 11/12/2022 12:20

Laguna (SC) - Um homem que constrangeu a própria mãe e ameaçou divulgar conteúdo íntimo dela foi condenado a pena de cinco anos, cinco meses e 10 dias de prisão pela Vara Criminal de Laguna, em Santa Catarina. A decisão foi divulgada na última quarta-feira, 7, sem informar o nome ou idade do réu. Ele deve ficar inicialmente em regime semiaberto.

O intuito do filho era conseguir vantagens econômicas, obrigando a mãe a transferir o próprio veículo para o nome dele. Para deixá-la sem escolhas, o homem a agrediu com puxões de cabelo e apertões no pescoço, disse que mataria o irmão mais novo, que tem deficiência, e prometeu publicar o conteúdo que estava no celular dela.

O crime aconteceu em março de 2019, quando a mãe deu falta do aparelho, que estava sem senha, e descobriu que estava com o homem. Quando solicitou o equipamento de volta, o denunciado a agrediu e ameaçou desmoralizá-la perante seus contatos a partir da divulgação da intimidade nas redes sociais, caso não fizesse o que ele havia determinado.

O homem foi condenado pelo crime de extorsão, com o agravante de ter sido praticado contra a genitora. A sentença também deferiu pedido formulado pelo Ministério Público e condenou o acusado a pagar R$ 20 mil em favor da vítima por reparação de danos materiais. O valor deve ser acrescido de juros e correção monetária. A decisão ainda cabe recurso.