Produtor rural enviou Serere Xavante para que ele pudesse participar de manifestações golpistasReprodução/Twitter

Publicado 14/12/2022 19:54 | Atualizado 14/12/2022 19:54

O produtor rural Maurides Parreira Pimenta, conhecido como Didi Pimenta, de Campinápolis (MT), gravou um vídeo no qual afirma ter financiado a ida do cacique José Acácio Serere Xavante a Brasília para que ele pudesse participar de manifestações golpistas. Xavante foi preso temporariamente por dez dias, a mando do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), na segunda-feira, 12.



No vídeo, Pimenta diz ter sido procurado pelo Serere Xavante, que manifestou a ele a vontade de ir a Brasília para participar das manifestações. O fazendeiro, então, juntamente a um grupo de amigos, começou a se mobilizar para atender ao pedido. Em dez dias, oito ônibus com indígenas foram enviados à capital federal.

Mais adiante, Pimenta alega que agora está tendo dificuldade para mantê-los em Brasília e que, por causa disso, precisa de doações. Ele pede aos apoiadores que façam um pix e disse já ter recebido doações de diversos valores, de R$ 30 a R$ 500.



"Qualquer quantia vai ajudar muito. Isso vai da consciência e da capacidade de cada um. O que vier será bem-vindo", afirmou.