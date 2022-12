Risco de deslizamento causou a interdição da BR-376 - PRF/Divulgação

Risco de deslizamento causou a interdição da BR-376PRF/Divulgação

Publicado 20/12/2022 18:56

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) interditou totalmente a BR-376, em Guaratuba, no litoral do Paraná, devido às chuvas excessivas e o risco de deslizamentos. No início do mês, no km 669 da rodovia, que liga o Paraná ao litoral de Santa Catarina, um deslizamento provocou a morte de dois caminhoneiros. Segundo a polícia, antes da interdição havia congestionamentos no local que estava com interdição parcial. Houve registro de 50 mm de chuva no local nas últimas 24 horas.

De acordo com a concessionária Arteris Litoral Sul, que administra o trecho, a previsão inicial é de que a rodovia fique bloqueada por pelo menos 24 horas. A retenção dos veículos ocorre no posto da PRF em Tijucas do Sul, na região metropolitana de Curitiba, no km 662. Há também retenção no km 1 da BR-101, em Garuva (SC), para quem está no sentido Santa Catarina-Paraná.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta vermelho para o acumulado de chuva no Litoral do Paraná. O alerta destacava o Pontal do Paraná, Paranaguá, Matinhos e Guaratuba.

Santa Catarina também vêm sofrendo com as fortes chuvas desde domingo, 18. As tempestades causaram as mortes de duas adolescentes em Camboriú na madrugada desta terça-feira, 20, e alagaram cidades do litoral Norte e da Grande Florianópolis.

De acordo com o governo de Santa Catarina, foram 47 desabrigados em Camboriú e Itapema. O número de atingidos pode ser bem maior, já que diversas localidades ainda não conseguiram registrar ocorrências.