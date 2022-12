Lula convida André Lara Resende para Ministério do Planejamento - Antonio Scarpinetti/SEC Unicamp

Publicado 21/12/2022 18:37

O presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), convidou um dos pais do Plano Real, o economista André Lara Resende, para assumir o Ministério do Planejamento. A informação é do jornal O GLOBO e teria sido confirmada por auxiliares do presidente.



Lula deve anunciar novos ministros ainda nesta semana. Ao todo, serão 37 pastas na gestão do novo governo. Três delas estão, neste momento, sob o guarda-chuva do Ministério da Economia, Fazenda, Planejamento e Comércio e Indústria.

Para a Fazenda, Lula anunciou o ex-prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, que teve seu nome rejeitado por parte do mercado. Lara Resende, no entanto, é visto com bons olhos pela parcela do capital por ter viés liberal.



O futuro ministro da Casa Civil, Rui Costa, já disse que o Ministério do Planejamento vai ficar com a Secretaria de Orçamento Federal (SOF), além de outras funções. Mas, na mesma entrevista, afirmou que a Pasta do Planejamento será desmembrada, criando o Ministério da Gestão, que deve ficar com a Secretaria de Patrimônio da União (SPU), administração dos servidores e serviços digitais.



André Lara Resende participou do grupo de transição na área econômica, ao lado de Guilherme Mello, Nelson Barbosa e Persio Arida, que teve seu nome cotado para o Planejamento, mas desistiu.



Lara Resende é próximo de Geraldo Alckmin, vice da chapa, e declarou voto em Lula ainda no primeiro turno das eleições. Ele já participou da diretoria do Banco Central no governo José Sarney, nos anos 1980, e foi parte da equipe econômica do Plano Cruzado.

Nos anos 1990, foi um dos fundadores do Banco Matrix no início dos anos 1990, com Luiz Carlos Mendonça de Barros. No governo Itamar Franco, foi negociador da dívida externa brasileira.

Foi durante o governo de Fernando Henrique Cardoso que ficou conhecido, por elaborar as diretrizes do Plano Real. Em 1998, assumiu a presidência do BNDES, sucedendo Mendonça de Barros.