Apostas podem ser feitas até as 17h, do horário de Brasília, do dia 30 de dezembro - Marcello Casal Jr/Agência Brasil

Publicado 29/12/2022 10:42 | Atualizado 29/12/2022 10:44

A Mega da Virada pode mudar a vida de seus vencedores. O prêmio, que será sorteado no sábado, 31, está estimado em R$ 500 milhões e não é acumulativo. Se ninguém acertar as seis dezenas necessárias para ser o vencedor, quem acertar cinco leva e assim por diante.



Mas o que nem todo mundo sabe é que, mesmo se houver um vencedor com seis dezenas, quem fizer a quina ou a quadra também ganhará algum dinheiro.



Segundo a Caixa Econômica Federal, a distribuição do valor arrecadado pela Mega da Virada para o prêmio se dá da seguinte forma:



- 62% para a primeira faixa: quem teve seis acertos (sena);



- 19% para a segunda faixa: quem teve cinco acertos (quina);



- 19% para a terceira faixa: quem teve quatro acertos (quadra).



Caso ninguém acerte os seis números, quem acertar cinco acumula os dois prêmios: da primeira e da segunda faixa.



Além disso, a primeira faixa tem adicionado ao prêmio:



- 5% do total acumulado de cada concurso regular da Mega-Sena realizado ao longo do ano;



- 22% do total acumulado dos quatro concursos imediatamente anteriores (acúmulo para concursos de final 0 ou 5);



- O total acumulado na primeira faixa (sena) do concurso anterior, se houver.

Como jogar

Aqueles que desejam apostar na Mega da Virada podem realizar o processo até as 17h, do horário de Brasília, do dia 30 de dezembro. O resultado será televisionado no dia 31, às 20h. O valor sorteado para este ano é 32% maior ao prêmio de 2021 (R$ 378,1 milhões).



As apostas devem ser realizadas no volante específico da Mega da Virada, em qualquer casa lotérica credenciada pela Caixa no Brasil. As apostas também serão aceitas pelo site Loterias Online da Caixa ou no aplicativo.