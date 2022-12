Pedestres se aglomeraram nas ruas e calçadas para pegar as notas - Reprodução

Publicado 30/12/2022 20:06

Vitória - Um grupo de turistas jogou dinheiro da sacada de um prédio localizado na orla da praia do Morro, em Guarapari (ES), na manhã da última quinta-feira (29). Segundo testemunhas, as notas arremessadas seriam de R$20 e R$50, além de dólares, e toda a ação teria durado cerca de 25 minutos.

Um vídeo compartilhado nas redes sociais mostra o momento. Nas imagens é possível ver pedestres correndo para tentar pegar as notas. "Tá chovendo dinheiro", diz um homem.

Ainda segundo relatos nas redes sociais, os turistas seriam de Minas Gerais e o porteiro do prédio os alertou sobre o perigo de jogar as notas em uma rua com movimento de carros, o que poderia causar acidentes. Entretanto, eles continuaram jogando as notas. Assista: