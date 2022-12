Governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro - Reprodução

Rio - O governador do Rio de Janeiro Cláudio Castro (PL) lamentou a morte do Papa emérito Bento XVI, que faleceu neste sábado, 31, aos 95 anos, no Mosteiro Mater Ecclesiae . Em nota, Castro afirmou que sempre viu Joseph Aloisius Ratzinger como um "símbolo de sabedoria e humildade". O religioso renunciou ao papado em 2013.

"Sempre que olhava para o Papa Bento XVI encontrava nele um símbolo de sabedoria, mas, principalmente, de humildade. Sua coragem ao renunciar ao pontificado em 2013, ano que o receberíamos no Rio de Janeiro para a Jornada Mundial da Juventude, marcou a história, deixando para todos nós um grande ensinamento sobre o verdadeiro espírito de servir", disse o governador.



"Devotou, com amor, sua vida à Igreja de Cristo, foi o representante de Jesus entre nós e abasteceu-nos com muitas orações nestes 10 anos em que viveu após deixar o ministério petrino. Santo Padre, que os céus o recebam em festa, agora sem as dores humanas que o consumiam. Interceda sempre por nós, pelo povo do Rio que sempre o amou. Descanse na glória, Papa Bento", concluiu em nota.

A morte do Papa emérito foi informada neste manhã em comunicado pelo Vaticano. "Com pesar informo que o Papa Emérito Bento XVI faleceu, no Mosteiro Mater Ecclesiae, no Vaticano. Assim que possível, serão enviadas novas informações", disse em comunicado à imprensa.

O religioso renunciou ao cargo em 2013, algo que só havia sido visto há 600 anos. Desde a renúncia, ele vivia em um antigo convento dentro dos jardins do Vaticano, com o secretário dele, o arcebispo Georg Ganswein, auxiliares e uma equipe médica.



O corpo do Papa emérito Bento XVI estará na Basílica de São Pedro para a saudação dos fiéis a partir da próxima segunda-feira, 2.

