Como nos demais concursos especiais, o prêmio principal da Mega da Virada não acumula - Marcello Casal Jr/Agência Brasil

Publicado 31/12/2022 11:10 | Atualizado 31/12/2022 11:12

A Mega da Virada irá sortear neste sábado, 31, o prêmio recorde de R$ 500 milhões e não é acumulativo. O sorteio acontece às 20h (horário de Brasília), nos estúdios da "Rede Globo", em São Paulo, e transmitido pela própria emissora, pela "Record" e pela "RedeTV!" e os canais oficiais da Caixa Econômica Federal.

O concurso especial da Mega-Sena no Réveillon, já virou tradição para os brasileiros e é, para muitos, a última grande esperança do ano. O valor sorteado para este ano é 32% maior ao prêmio de 2021 (R$ 378,1 milhões). As apostas começaram no dia 16 de novembro e seguem até este sábado, às 17h.

As apostas custam a partir de R$ 4,50 (6 dezenas). A maior aposta por jogo disponível para quem deseja participar é de R$174.420,00, com direito a 20 dezenas.

O prêmio não acumula, ou seja, se ninguém acertar os seis números, vence o prêmio máximo quem acertar cinco. No entanto, nunca aconteceu de ninguém acertar as seis dezenas vencedoras. Mais do que isso: desde que a Mega da Virada começou, em 2009, nunca ninguém acertou e venceu sozinho o prêmio principal.

Das 13 edições até a de 2021, as que tiveram menos ganhadores foram as de 2009, 2020 e a do ano passado, com apenas duas pessoas dividindo a bolada. Neste ano, se isso se repetir, os vencedores levarão, cada um, cerca de R$ 250 milhões.

Segundo a Caixa Econômica Federal, a distribuição do valor arrecadado pela Mega da Virada para o prêmio se dá da seguinte forma:



- 62% para a primeira faixa: quem teve seis acertos (sena);



- 19% para a segunda faixa: quem teve cinco acertos (quina);



- 19% para a terceira faixa: quem teve quatro acertos (quadra).



Caso ninguém acerte os seis números, quem acertar cinco acumula os dois prêmios: da primeira e da segunda faixa. Além disso, a primeira faixa tem adicionado ao prêmio:



- 5% do total acumulado de cada concurso regular da Mega-Sena realizado ao longo do ano;



- 22% do total acumulado dos quatro concursos imediatamente anteriores (acúmulo para concursos de final 0 ou 5);



- O total acumulado na primeira faixa (sena) do concurso anterior, se houver.

Como jogar



As apostas devem ser realizadas no volante específico da Mega da Virada, em qualquer casa lotérica credenciada pela Caixa no Brasil. As apostas também serão aceitas pelo site Loterias Online da Caixa ou no aplicativo.

Como todos os concursos especiais da Caixa, a Mega da Virada não irá acumular. Caso nenhum apostador acerte as seis dezenas sorteadas, o montante será dividido entre aqueles que acertarem cinco números, e assim por diante.