Primeira reunião no Palácio do Planalto foi com ministro das Relações Institucionais, Alexandre PadilhaRicardo Stuckert

Publicado 04/01/2023 13:21 | Atualizado 04/01/2023 13:21

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) começou a despachar diretamente no Palácio do Planalto, sede do Executivo federal nesta quarta-feira, 4. Até agora, o petista vinha trabalhando no hotel de Brasília onde está hospedado desde a transição. Lula transferiu suas atividades para o Planalto após a Polícia Federal (PF) realizar uma varredura no edifício.



Segundo a agenda divulgada, Lula passa o dia todo no local. A primeira reunião realizada no Planalto foi com o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha. O presidente divulgou uma foto do momento nas redes sociais.

Durante o dia, o petista continuará tendo conversas com ministros já empossados e participará das cerimônias de posse do vice-presidente, Geraldo Alckmin, na pasta da Indústria e Comércio Exterior e de Marina Silva no Meio Ambiente.



Além das averiguações de segurança, alguns reparos na estrutura do prédio estão sendo feitos para receber o novo presidente e a primeira-dama Janja, que deve ocupar um gabinete no terceiro andar do edifício.



Durante o primeiro dia útil do novo governo, Lula se dedicou a realizar um "revogaço" de medidas do governo de Jair Bolsonaro (PL), incluindo as decisões do antecessor que facilitaram o acesso a armas. O petista também determinou a revisão, em 30 dias, de decisões que impuseram sigilo sobre informações da administração anterior.



O Palácio da Alvorada, residência oficial dos presidentes da República, também deve passar por readequações. Antes de se mudar temporariamente para o hotel, uma das possibilidades era fazer a mudança de Lula e Janja para Granja do Torto, enquanto o Alvorada estivesse em reforma. Entretanto, como mostrou o Estadão, aliados informaram ao petista que o imóvel estava "caindo aos pedaços". Paulo Guedes morou ali até dezembro de 2022.



Questionados sobre a varredura no Palácio do Planalto, a Polícia Federal disse que não teria informações a divulgar.