Publicado 09/01/2023 17:10

A Associação Brasileira da Infraestrutura e das Indústrias de Base (ABDIB) manifestou em nota repúdio aos atos antidemocráticos, invasão e depredação de prédios públicos ocorridos no domingo na capital federal . "Os episódios foram um atentado contra os poderes da República e a democracia, que visam desestabilizar o País"."A entidade defende a apuração rigorosa dos atos extremistas e pede a punição dos responsáveis na forma e no rigor da lei", disse no comunicado.