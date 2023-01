Presidente tirou fotos com a equipe de serviços gerais e postou em sua conta nas redes sociais - Reprodução/Twitter/LulaOficial

Presidente tirou fotos com a equipe de serviços gerais e postou em sua conta nas redes sociais Reprodução/Twitter/LulaOficial

Publicado 13/01/2023 19:18 | Atualizado 13/01/2023 19:28

O presidente Lula se encontrou com funcionários de serviços gerais responsáveis pela limpeza do Palácio do Planalto após a destruição promovida por vândalos em ação terrorista no domingo passado (8). Sorridente, o presidente tirou fotos com os trabalhadores e o encontro foi registrado em sua conta nas redes sociais.



“Hoje agradeci os trabalhadores que limparam e reergueram o Palácio do Planalto em pouquíssimos dias, depois do estrago feito por vândalos. Esse é um patrimônio do povo brasileiro, de todos nós. Muito obrigado”, disse o presidente na rede social.