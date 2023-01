Líder da ultradireita de Portugal é detonado por xingar Lula - JOÃO RELVAS

Publicado 14/01/2023 16:36

O líder do partido de extrema-direita Chega, o deputado André Ventura, xingou o presidente brasileiro, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), na última sexta-feira (13) na tribuna do Parlamento de Portugal. O político foi repreendido pelo chefe da Casa de Leis portuguesa e detonado por colegas parlamentares.



“Nós compreendemos perfeitamente a fúria e a angústia de milhões de brasileiros de verem seu país, e eu peço desculpas às autoridades brasileiras acreditadas em Portugal, governado por um bandido”, disse Ventura.

O deputado foi interrompido por Augusto Santos Silva, presidente da Assembleia da República, que pediu ao colega que não desrespeitasse o Artigo 89 do regimento interno da Casa. Ele relembrou que os parlamentares não podem ofender líderes de outras nações.



“Senhor deputado, essa é uma expressão ofensiva em relação ao presidente de um país muito amigo de Portugal. E, portanto, sou obrigado a pedir que vossa excelência não use essa expressão ao se referir ao presidente do Brasil ou de qualquer outra República”, comentou, sendo aplaudido por quase todos os colegas.



André tentou manter as críticas contra Lula. “Difícil se dirigir ao presidente do Brasil de outra forma”, afirmou. Na sequência, manteve sua opinião sobre os ataques terroristas que ocorreram em Brasília no dia 8 de janeiro contra as sedes dos Três Poderes.



O líder da extrema-direita portuguesa apoiou a reeleição do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL-RJ). Ele gravou um vídeo manifestando o desejo de ver o capitão da reserva vencendo o petista. “O regresso de Lula ao poder é uma tragédia para o Brasil, para a América Latina e para o mundo que fala português. Em Portugal, não temos dúvida: Bolsonaro é a escolha certa”, falou à época.

André Ventura foi detonado por colegas



Apesar da manifestação de Ventura, a esmagadora maioria do parlamento português ficou ao lado de Lula. O extremista ficou isolado e precisou escutar muitas críticas dos colegas.

“Pensa que nos toma a todos por parvos, pensa que nos toma a todos por desconhecedores da realidade ao dizer que compreende as razões de quem sobe a rampa do Palácio do Planalto para invadir as instituições brasileiras, ignorando o Estado de Direito, o resultado das eleições e a forma como em democracia se resolvem os diferendos. Faz de conta que essas palavras não são as que mobilizam as pessoas contra a democracia. É tomar-nos por parvos e é hipócrita na forma como o faz”, detonou Pedro Delgado Alves, vice-presidente da bancada do Partido Socialista, aplaudido de pé pelos deputados.



Os líderes dos outros partidos repudiaram a fala de Ventura e deixaram claro que Portugal respeita às instituições brasileiras, sendo opositores contra qualquer tentativa de golpe.



Diante do cenário de isolamento, o Chega optou por votar a favor da moção de repúdio que condena o ato terrorista que ocorreu em Brasília feito por apoiadores do ex-presidente Bolsonaro. O documento condena “a invasão e a vandalização dos edifícios do Congresso Nacional, do Palácio do Planalto e do Supremo Tribunal Federal” do Brasil.

Quem é André Ventura?



André Ventura ficou conhecido por fazer comentários esportivos na televisão portuguesa. Ele entrou para a polícia discursando em favor de pautas radicais da extrema-direita. Acusado de xenofobia, é criticado por espalhar fake news em Portugal.



O líder do Chega ataca estrangeiros frequentemente, incluindo brasileiros que vivem em solo português, acusando-os de serem responsáveis por tirar empregos de quem nasce no país europeu. Ele é defensor que pessoas de outras nações sejam criminalizadas.



Só que, surpreendentemente, a comunidade brasileira votou em peso no Chega, o que fez a sigla aumentar sua bancada, tornando-se a terceira maior força do Congresso de Portugal.