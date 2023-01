Audiência de Torres acontece por meio de videoconferência, segundo despacho do ministro Alexandre de Moraes - Marcelo Camargo/Agência Brasil

Publicado 14/01/2023 14:03 | Atualizado 14/01/2023 14:20

Distrito Federal - O ex-ministro da Justiça Anderson Torres, preso neste sábado, 14 , passa por audiência de custódia no começo desta tarde, de acordo com determinação do ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal (STF). A audiência estava marcada para 12h30, no 4º Batalhão da Polícia Militar (BPM) do Distrito Federal, no Guará, cidade a cerca de 10 quilômetros de Brasília para onde Torres foi levado.

Acusações

Segundo despacho de Moraes obtido pela 'Agência Brasil', a audiência acontece por meio de videoconferência e será presidida pelo desembargador Airton Vieira, magistrado instrutor do ministro do STF. Caberá ao comandante do Batalhão de Aviações Operacionais da Polícia Militar, encarregado pelo policiamento aéreo da PMDF, oferecer o equipamento necessário para a realização da oitiva a distância.Torres, que é delegado da Polícia Federal, chegou ao aeroporto de Brasília por volta das 7h25 , vindo num voo comercial que embarcou de Miami por volta das 23h30 de sexta-feira, 13. Uma hora após o desembarque, vários comboios policiais saíram do aeroporto, mas o destino do ex-ministro só foi confirmado quase duas horas mais tarde, por volta das 10h30.