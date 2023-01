Anderson Torres, ex-ministro da Justiça e Segurança Pública - Reprodução/Youtube

Publicado 14/01/2023 10:12

A PF não informou, contudo, onde Torres, que é policial federal, está custodiado. "As investigações seguem em sigilo", disse a nota.

Porém, de acordo com a "Globo News", o ex-ministro está no 4º Batalhão da Polícia Militar do Distrito Federal. Ainda não há informações de se Torres fica lá durante todo o processo.Na decisão de prisão, expedida por Alexandre de Moraes considerou que houve conivência de Torres com os atos antidemocráticos do último domingo (8) em Brasília, como secretário de Segurança Pública do Distrito Federal. O ex-ministro de Jair Bolsonaro estava na Flórida (EUA) em férias com a família no momento dos ataques contra a sede dos Três Poderes da República. Bolsonaro também está no estado americano.