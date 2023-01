Anderson Torres foi ministro da Justiça do ex-presidente Jair Bolsonaro - Evaristo Sá/AFP

Publicado 14/01/2023 16:06

Brasília - Chegou ao Supremo Tribunal Federal neste sábado, 14, um habeas corpus preventivo em nome do ex-presidente Jair Bolsonaro e do ex-ministro da Justiça Anderson Torres. Ambos são alvos de inquérito sobre os atos golpistas do último domingo, 8, quando apoiadores do ex-chefe do Executivo invadiram e depredaram as sedes dos Três Poderes , em Brasília.O autor da petição é o bolsonarista Carlos Alexandre Klomfahs, que requer a 'expedição de salvo-conduto' para Bolsonaro e Torres 'desembarcarem no país, e o trancamento da investigação sobre a ofensiva violenta por 'ausência absoluta de indícios mínimos de autoria e materialidade'.