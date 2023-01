Para Renan Filho, hidrovias deveriam estar sob a responsabilidade do Ministério dos Transportes - Internet/Reprodução

Para Renan Filho, hidrovias deveriam estar sob a responsabilidade do Ministério dos TransportesInternet/Reprodução

Publicado 18/01/2023 14:28

Brasília - O ministro dos Transportes, Renan Filho (MDB), defendeu nesta quarta-feira, 18, que a área de hidrovias ficasse abarcada na pasta sob sua responsabilidade. Na reorganização para divisão do antigo Ministério da Infraestrutura, o segmento ficou sob responsabilidade do Ministério de Portos e Aeroportos, comandado por Márcio França (PSB).

Em entrevista coletiva sobre ações prioritárias para os primeiros 100 dias do governo no setor de transportes, o ministro afirmou que conversou sobre a divisão das atribuições da pasta com o ministro da Casa Civil, Rui Costa (PT), e com secretária-executiva, Miriam Belchior, que concordam com seu posicionamento sobre o setor de hidrovias, mas ressaltou que a decisão cabe ao governo.