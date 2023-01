Anderson Torres - Marcelo Camargo / Agência Brasil

Publicado 25/01/2023 10:12

Brasília - O ex-ministro da Justiça e ex-secretário da Segurança Pública do Distrito Federal, Anderson Torres, teve confirmada a sua destituição como membro titular do Conselho Fiscal da Caixa Loterias nesta quarta-feira, 25. Depois dos atos golpsitas do dia 8 de janeiro que culminaram na invasão das sedes dos Três Poderes, em Brasília , Torres acabou tendo a prisão preventiva decretada quando ainda estava nos Estados Unidos, sob suspeita de se omitir ou facilitar a ação dos golpistas.

A determinação para a exoneração do ex-ministro do cargo no Conselho Fiscal já tinha sido dada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e foi confirmada em assembleia geral extraordinária da Caixa Loterias, realizada no dia 10 de janeiro. A ata da reunião foi publicada no Diário Oficial da União (DOU) desta quarta, confirmando a destituição.