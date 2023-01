Busca por corpos em cativeiro - Divulgação/PCDF

Publicado 25/01/2023 12:46

Todos os 10 corpos das vítimas da chacina no Distrito Federal cometida contra a família da cabelereira Elizamar Silva foram identificados. O último corpo que estava desaparecido era o de Ana Beatriz Marques de Oliveira, filha de Marcos Antônio, sogro de Elizamar, e Cláudia, ex-mulher dele. A confirmação de identidade foi feita na manhã desta quarta-feira, 25.

Na madrugada de terça-feira, 24, três corpos foram encontrados em uma fossa, em uma casa abandonada, que teria sido feita de cativeiro para a família. No mesmo dia, à tarde, foram identificados os corpos de Thiago Gabriel Belchior, de 30 anos, marido de Elizamar e Claudia Regina Marques de Oliveira, 55.

As outras vítimas são Elizamar da Silva, 39, e os seus três filhos, que foram localizados carbonizados na região de Cristalina (GO); Marcos Antonio Lopes de Oliveira, 54, encontrado esquartejado no interior do cativeiro; e Gabriela Belchior de Oliveira, 25, e a mãe dela, Renata Juliene Belchior, 52, que apareceram carbonizadas na região de Unaí (MG).

A Polícia Civil do Distrito Federal ainda não concluiu as investigações do crime, no entanto, três pessoas já foram presas e um quarto suspeito, identificado. São eles: Gideon Batista de Menezes, Horácio Carlos Ferreira Barbosa, Fabrício Silva Canhedo e Carloman dos Santos Nogueira, conhecido como Carlinhos, que ainda está foragido.

A principal teoria é de que a motivação tenha sido por dinheiro. Todos moravam próximos a Marcos Antônio e sabiam que a família tinha recebido uma boa quantidade recentemente.

Carlinhos é acusado de ser um dos executores das vítimas. Digitais dele foram localizadas em vários locais do cativeiro e no veículo Senic, da Renault. Em 2018, ele foi indiciado como integrante de uma facção criminosa.

Ainda na terça, um adolescente, de 17 anos, o qual estaria envolvido no crime, foi apreendido. Ele foi encaminhado à Delegacia da Criança e do Adolescente (DCA I), onde prestou depoimento. Ele também foi ouvido na 6ª DP, acompanhado do pai, como possível vítima do crime de corrupção de menores.

Havia a suspeita de que esse adolescente teria, em desfavor dele, mandado de busca e apreensão, expedido pela Vara da Infância e Juventude do Distrito Federal, por ocorridos anteriores. No entanto, na DCA I, foi verificado que não existia tal mandado ativo. Após os procedimentos legais, o adolescente foi liberado por não estar em situação de flagrante e não ter mandado de apreensão em aberto em seu desfavor.

Na madrugada desta quarta-feira, 25, a autoridade policial da DCA I representou, com base no artigo 174 do Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA, pela internação provisória do adolescente tendo em vista a gravidade social dos fatos e para assegurar a integridade física dele enquanto a DCA I promove a apuração do caso.