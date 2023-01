Michelle Bolsonaro retornou ao Brasil nesta semana - EVARISTO SA / AFP

Publicado 28/01/2023 14:47

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro publicou, nesta sexta-feira, 27, uma foto no Instagram mostrando diversas caixas e escreveu: "Preguiça de mudança". Ela acompanhava o marido, o ex-presidente Jair Bolsonaro, na Flórida, nos Estados Unidos, desde o ano passado, e retornou ao país nesta semana.

A retirada dos pertences da família Bolsonaro do Palácio da Alvorada ocorreu em meados de dezembro. O casal partiu para os EUA antes do fim oficial do mandato.

Junto à postagem, Michelle adicionou um emoji triste e uma figurinha em formato de GIF expressando descontentamento. As caixas estão amontoadas em uma sala vazia. A ex-primeira-dama não colocou detalhes sobre a localização.

Michelle e Jair foram aos Estados Unidos com o avião presidencial no dia 30 de dezembro. Eles ficaram hospedados na casa do lutador de MMA José Aldo Júnior, apoiador do ex-presidente, localizada em um condomínio onde o ex-presidente americano Donald Trump também tem residência.

A ex-primeira-dama desembarcou no Aeroporto Internacional de Brasília na última quinta-feira, 26, acompanhada da filha, Laura, e do amigo e maquiador Agustín Fernandez, mas sem o marido. A chegada do trio foi flagrada pelo portal Metrópoles.

Recentemente, a ex-primeira-dama usou o Instagram para fazer uma "publi" - termo popularizado por blogueiras para propagandas na rede social - de dois cosméticos e um colar com o formato do mapa do Brasil. Os produtos são vendidos na loja de seu amigo Agustín Fernandez.