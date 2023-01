Sérgio Camargo, ex-presidente da Fundação Palmares - Fundação Palmares/Divulgação

Publicado 28/01/2023 14:58

A Justiça Federal no Rio Grande do Sul condenou a Fundação Palmares a pagar uma indenização de R$ 50 mil por danos morais ao historiador, jornalista e professor universitário Deivison Campos. A tese de mestrado dele foi citada em um relatório redigido pelo então presidente da fundação, Sérgio Camargo, para justificar a retirada de obras clássicas do acervo da entidade.



Títulos escritos por Aldo Rebelo, Antonio Gramsci, Caio Prado Jr , Celso Furtado, Eric Hobsbawm, Karl Marx, Max Weber e Marilena Chauí, entre muitos outros, foram banidos da biblioteca. Posteriormente, a Justiça proibiu a censura do acervo.



O relatório, intitulado "Retrato do Acervo: A Doutrinação Marxista", acusava os livros de "sexualização de crianças, ideologia de gênero, pornografia e erotismo, manuais de guerrilha, manuais de greve, manuais de revolução, bandidolatria e bizarrias".



A juíza Daniela Tocchetto Cavalheiro, da 2.ª Vara Federal de Porto Alegre, concluiu que a tese de mestrado do historiador foi "descontextualizada" e usada com "imprudência".



"O ilícito fica ainda mais evidente quando percebe-se que a tese do autor é a única fonte técnica científica utilizada para fundamentar o relatório produzido pela Fundação ré, fazendo com que tal menção ganhe a relevância e proporção defendida pela parte autora e impõe-se reconhecer em juízo como capaz de efetivamente produzir o alegado dano a sua moral, especialmente pela repercussão na mídia nacional que deu notoriedade ao documento", diz um trecho da decisão.



A juíza acolheu integralmente o pedido do historiador, representado pela advogada Luana Pereira da Costa, que destaca que a ação foi movida contra a gestão anterior. "Esperamos que algo assim nunca mais se repita na Fundação Palmares", afirma Luana.



Além do pagamento, a fundação terá que publicar uma nota de esclarecimento, escrita por Campos, em seu site. O relatório também deverá ser editado para retirar o trecho da dissertação do pesquisador.



A dissertação de mestrado de Deivison Campos fala sobre o papel do Grupo Palmares de Porto Alegre na constituição da data de 20 de novembro, Dia da Consciência Negra, como alternativa ao dia 13 de maio, quando é celebrada a abolição da escravidão no Brasil. A ideia defendida pelo autor é que a nova data nasce como um marco político para contrapor a noção de uma abolição conquistada ao imaginário anterior, de um benefício concedido.



O trecho citado no relatório da Sérgio Camargo foi retirado do resumo da dissertação. Nele, Campos afirma que o Grupo Palmares adota uma "postura e um discurso subversivo que coloca em cheque conceitos estruturantes da sociedade brasileira como democracia racial, identidade e cultura nacional". O parágrafo é usado para atribuir ao movimento a pecha de "datado, de mentalidade revolucionária e marxista".



Ao Estadão, o pesquisador afirma que a decisão "fica como um documento que aponta a irresponsabilidade do governo e da gestão passada com as memórias e patrimônios afro-brasileiros".



"Recusa igualmente a tentativa de ataque à memória de Oliveira Silveira e da importância do Grupo Palmares que está na origem desse entendimento de que as políticas públicas para as populações negras são conquistas dos negros, seja a Abolição, sejam as diferentes políticas afirmativas", afirma.



O historiador afirma ainda que a Fundação Palmares precisa ser tratada como um órgão de Estado e "protegida de políticas governamentais indevidas e irresponsáveis". "A fim de que cumpra sua missão de guardiã do patrimônio afro de acordo com a construção histórica dos negros e não de acordo com o entendimento de alguns indivíduos, como ocorreu nos últimos quatro anos."