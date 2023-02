A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 4,50 - Marcello Casal Jr/Agência Brasil

Publicado 08/02/2023 07:36

A Caixa Econômica Federal sorteia nesta quarta-feira (8) o concurso número 2.562 da Mega-Sena, que tem prêmio estimado em R$ 160 milhões.O sorteio acontecerá às 20h, no Espaço da Sorte, em São Paulo. As apostas podem ser feitas até as 19h desta quarta nas casas lotéricas credenciadas, pela internet ou no aplicativo da loteria.A aposta simples com seis dezenas, custa R$ 4,50. Para assistir ao sorteio, os apostadores contarão com transmissão ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e no Facebook das Loterias Caixa.