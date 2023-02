Caso aconteceu no dia 31 de janeiro - Reprodução

Um motociclista se deu mal após assediar uma mulher na rua, perder o equilíbrio e cair do veículo em movimento. O caso aconteceu no dia 31 de janeiro, em Ponta Grossa, no Paraná. Um vídeo de câmera de segurança flagrou o momento em que o homem, de 32 anos, se aproxima da vítima, 35, e passa a mão no corpo dela. Em seguida, ele cai da moto. O suspeito foi identificado durante a investigação, após a mulher fazer a denúncia e vai responder pelo crime de importunação sexual.

As imagens mostram que a mulher observa o motociclista e continua o trajeto que fazia, por volta das 7h40 — ela retornava da academia para casa. Ao chegar perto da pedestre, o motociclista estica o braço e bate a mão na altura do bumbum da dela, mas acaba se desequilibrando e cai logo em seguida. O homem se levanta, sobe novamente na moto e vai para o lado contrário da vítima. De acordo com a Polícia Civil, antes do assédio, ele passou uma vez pela rua e retornou ao perceber que não havia movimento.

O delegado Maurício Souza, que investigou o caso, afirma que o suspeito teve a motocicleta apreendida por ter sido utilizada no crime. "O condutor da motocicleta vai responder pelo crime de importunação sexual. Agora, ele vai ser encaminhado ao Poder Judiciário para que responda pela prática do crime que cometeu", explicou.

O homem não teve a identidade divulgada. Na delegacia, ele admitiu ter cometido o crime, mas não ficou preso por não ter sido encontrado em flagrante.

De acordo com o delegado, a pena em caso de condenação pode chegar a cinco anos de reclusão. O inquérito foi concluído na última terça-feira, 7. O Ministério Público do Estado do Paraná (MP-PR) informou na quarta-feira, 8, que o inquérito ainda não foi remetido à promotoria para ser analisado e dar seguimento à denúncia.

Na terça-feira, a vítima deu uma entrevista para a "RPC", afiliada da Rede Globo em Ponta Grossa, sem se identificar. Ela contou que, quando percebeu, o homem estava perto dela. A mulher disse ter sentido dor no momento e que não sabia se tinha sido um assalto ou uma importunação sexual.

*Com informações do Estadão Conteúdo