Governo instala antenas para prover internet na terra Yanomami Fernando Frazão/Agência Brasil

Publicado 09/02/2023 17:40

Antenas móveis de conexão banda larga via satélite começaram a ser instaladas na Terra Indígena Yanomami, em Roraima. De acordo com o Ministério das Comunicações, foram disponibilizados 17 equipamentos para apoiar o atendimento médico à população e fortalecer ações de enfrentamento à situação de emergência em saúde pública que afetou a região.

"Estamos aqui hoje (9) para fazer a ligação de um serviço de conectividade através do programa Wi-Fi Brasil. Já temos outros vários equipamentos aqui em Boa Vista que serão distribuídos aos demais polos-base, levando conectividade, comunicação para essas áreas para que dê suporte a todas as equipes humanitárias da Força Nacional de Saúde", destacou o ministro das Comunicações, Juscelino Filho.

Segundo a pasta, equipes da Força Nacional do Sistema Único de Saúde que estão no território Yanomami já receberam treinamento para utilização de antenas móveis. Nove pessoas foram capacitadas e devem atuar como multiplicadoras de informação dentro dos polos de atendimento.

Os equipamentos funcionam como Terminais Transportáveis Telebras por Satélite, que se conectam à internet por meio do Satélite Geoestacionário de Defesa e Comunicações Estratégicas. O dispositivo tem bateria para uso em períodos de falta de energia, com duração de até oito horas. O modem possui wi-fi embarcado, e podem ser conectados aparelhos celulares e computadores.

As antenas estão sendo enviadas em caráter emergencial, mas, de acordo com o ministério, ainda este ano, estuda-se conectar as localidades de forma permanente.