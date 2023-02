Conteúdo de responsabilidade do anunciante

Publicado 14/02/2023 14:02

Devido ao sucesso, o TOP100 Advogados Mais Digitais ele passa a partir de agora a ser realizado anualmente.

ADVBOX é a principal empresa de software para Advocacia, e organizou a votação online para escolha dos 100 advogados digitais com maior engajamento na internet.

Foram mais de 100 mil votos, e mais de 2500 advogados participantes, demonstrando como a advocacia digital está cada vez mais forte no Brasil.

Os 25 advogados mais votados foram:

1º Rafael Gonçalves

2º: Thaís Inácia de Castro

3º: Carlos Eduardo do Carmo Junior

4º: Alexandre Leonel Ferreira

5º: Jessica Santos Lousada

6º: Alexandre Silva

7º: Ana Carolina Coutinho

8º: Fred Pataro

9º: Leonardo Mourão Dos Anjos

10º: Rafael Ferreira Guimarães

11º Franz Ierick

12º Adriana Ramos Borrachini

13º Juleika Patricia Albuquerque De Barros

14º Andre Coelho

15º Janaina Bastos

16º Layni Longo

17º Amarildo Filho

18º Victor Gomes Marinho

19º Dênis Rodrigues De Souza Pereira

20º Douglas Ávila Da Silva

21º Isabella Almeida

22º Bernardo De Azevedo

23º Giselle Minardi

24ºJoao Badari

25º Larissa Spezzia Serppa

Clique aqui para acessar a lista completa e os links para acessar os perfis dos vencedores em redes sociais: Top 100 Advogados Digitais 2023

ADVBOX abre inscrições para o Prêmio Melhores Escritórios Digitais 2023

A Lawtech lançou o Prêmio de Melhores Escritórios Digitais em 2023.

Podem se inscrever os escritórios que julguem ter um diferencial no seu marketing jurídico, atendimento ou gestão que se enquadre no regulamento de cada categoria.

A intenção da ADVBOX é que este seja o Oscar da Advocacia Brasileira.

São 22 categorias dos diferentes aspectos da Advocacia Digital, desde a presença online e a gestão do escritório.

A votação desse prêmio será feita por um grupo de jurados formado por mais de 100 especialistas independentes.

Em cada uma das 22 categorias serão 5 indicados, selecionados por critérios técnicos e auditáveis, que irão para votação pelos jurados que darão notas por cada item daquela categoria. São elas:

GRUPO 1 – Marketing Jurídico Digital

Melhor Escritório Digital;

Melhor Canal do Youtube;

Melhor Instagram ou Facebook;

Melhor Site e Blog;

Melhor Canal Tik Tok;

Melhor Assessoria de Imprensa Digital.

GRUPO 2 – Melhor Gestão Jurídica

Maior presença geográfica da equipe;

Maior abrangência geográfica de atuação;

Melhor Controladoria Digital (Exclusivo para clientes ADVBOX);

Melhor Gestão de Equipe/RH – CEO (Exclusivo para clientes ADVBOX);

Melhor Equipe de Fechamento de Contratos (Exclusivo para clientes ADVBOX).

GRUPO 3 – Melhores Escritórios por Área

Escritório Família e Sucessões mais digital;

Escritório Criminal mais Digital;

Escritório Trabalhista mais digital;

Escritório Previdenciário, Saúde e Assistencial mais digital;

Escritório Tributário e Empresarial mais digital;

Escritório Consumidor e Contratualista mais digital;

Escritório Direito Administrativo mais Digital;

Escritório Ambiental e Agro mais digital;

Escritório Direito Civil mais digital.

GRUPO 4 – Melhores Parceiros dos Advogados

Melhor Agência de Marketing Jurídico;

Melhor Case de Transformação Digital.

E é claro, o prêmio de MELHOR ESCRITÓRIO DIGITAL 2023.



https://blog.advbox.com.br/regulamento-premio-melhores-escritorios/ Acesse o regulamento completo aqui:

As pré-inscrições já estão abertas e poderão ser feitas até o dia 24 de fevereiro, cada escritório poderá ser indicado em uma categoria de cada grupo.

Top 100 serão escolhidos todos os anos em Janeiro

"Não se trata de incentivar a concorrência ou apontar que um ou outro colega é melhor, mas sim de premiar um trabalho de um ano de dedicação com engajamento orgânico. Isso é a real advocacia digital, alcançando as pessoas que necessitam saber dos seus direitos, isso é acesso à justiça", afirma Eduardo Koetz, CEO da ADVBOX e da Koetz advocacia, primeiro escritório 100% digital do país (2013).