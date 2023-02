Chico Rodrigues vai presidir a Comissão Temporária Externa do Senado para acompanhar a crise Yanomami - Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil

Chico Rodrigues vai presidir a Comissão Temporária Externa do Senado para acompanhar a crise YanomamiFabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil

Publicado 16/02/2023 11:00

Brasília - A recém-criada Comissão Temporária Externa para acompanhar a crise humanitária e sanitária na Terra Yanomami será presidida pelo senador Chico Rodrigues (PSB-RR). O nome do parlamentar, eleito na quarta-feira, 15, foi alvo de críticas. A começar pelo apoio ao garimpo em terras indígenas, fato que contribuiu para a proliferação de doenças na região e perda de território para os mineradores ilegais. Chico Rodrigues ganhou projeção nacional após ser flagrado com R$ 33 mil na cueca no fim de 2020.



Então vice-líder de governo de Jair Bolsonaro no Senado, Chico Rodrigo foi investigado por suposto envolvimento em um esquema de desvio de verba pública para o combate à covid-19, em Roraima. A Polícia Federal cumpriu um mandado de busca e apreensão na residência do senador. Ele negou a irregularidade e afirmou que as cédulas de dinheiro escondidas na própria cueca seriam usadas para o pagamento de funcionários.



Após o escândalo, o parlamentar pediu afastamento do cargo e esperou a poeira baixar para voltar ao Congresso em 2021. O processo tramita sob sigilo. Atualmente no PSB, partido do vice-presidente Geraldo Alckmin, Rodrigues estava no União Brasil em 2022. Desde 1087, o senador já trocou de legenda 12 vezes.

Em 2022, Chico integrou a Comissão que apurava violências contra indígenas praticadas por garimpeiros na Terra Yanomami. Na época, chegou a declarar ser favorável ao garimpo e da legalização da atividade em terras indígenas.

O resultado da desastrosa gestão é a constatação da grave crise humanitária e sanitária na maior comunidade indígena do país, com inúmeros casos de desnutrição e malária, e avanço significativo do garimpo e desmatamento ilegais em toda a região.

Comissão Temporária Externa

Além do senador Chico Rodrigues, completam a Comissão Temporária Externa os senadores Dr. Hiran (PP-RR), Mecias de Jesus (Republicanos-RR), Elizane Gama (PSD-MA) e Humberto Costa (PT-PE). O grupo acompanhará a saída dos garimpeiros ilegais da Terras Yanomami e cuidados à comunidade pelos próximos 120 dias.