Bombeiros fazem buscas no litoral de São Paulo - Divulgação

Bombeiros fazem buscas no litoral de São Paulo Divulgação

Publicado 21/02/2023 12:37

O governo estadual informou nesta terça-feira, 21, ter identificado sete dos 44 mortos em decorrência dos desastres após as chuvas no litoral norte de São Paulo. Segundo as informações, ao menos quatro vítimas são crianças e, outras duas são mulheres e um homem. "Equipes do município com psicólogas e assistentes sociais fazem um trabalho de acolhimento dos familiares das vítimas", afirma o comunicado.



Em todo o estado, há 1.730 desalojados e 766 desabrigados em decorrência das chuvas . O governo afirma que os trabalhos de busca e salvamento seguem sem interrupção.

As vítimas identificadas até o momento foram: Ariosvaldo Paes Landim, de 46 anos; Bruna Benicio, de 28 anos; Beatriz Farias Macedo, de 26 anos; Dandara Vida Cazé, de 10 anos; Eduardo Lionel Cristã, de 11 anos; Maria Clara Benicio, de 8 anos e Laiza Vitória, de 7 anos.