Publicado 23/02/2023 11:39 | Atualizado 23/02/2023 11:52

Segundo o delegado Bráulio Junqueiro, Edgar estava escondido em um imóvel no Bairro Jardim Califórnia, onde se entregou. "Quando chegamos ele abriu o portão, com a mão na cabeça e já se entregou. Nós o conduzidos para delegacia, vamos interrogá-lo e adotar as providências legais cabíveis ao caso", explicou.

Junqueiro também disse que, informalmente, ele confessou o crime. "Não tem como negar. Ele também apresentou a versão dele informalmente, em off, pra gente. Vai responder por sete homicídios, todos qualificados".

Crime

Edgar e Ezequias assassinaram sete pessoas com tiros à queima-roupa, após perderem cerca de R$ 4 mil em uma aposta no jogo de sinuca, na manhã da última terça.

Segundo as autoridades, Edgar combinou de jogar, com a aposta de dinheiro, com a vítima Getúlio Rodrigues Frasão Júnior, 36. Durante a partida, os dois fizeram as apostas, o assassino perdeu e decidiu retornar para casa.

Getúlio seguiu no local com a mulher e a filha, onde almoçaram e conversaram com amigos. Pouco tempo depois, Edgar voltou, mas com a companhia de Ezequias. A dupla desafiou a vítima para uma nova partida.

Eles jogaram e não houve qualquer confusão, segundo testemunhas. A dupla sofreu uma perdeu. Edgar não se conformou, tanto que jogou o taco na mesa, fez um sinal para Ezequias.

Câmeras de segurança do bar registraram o momento da execução. Nas imagens, é possível ver quando um Ezequias, de camiseta azul e armado com uma pistola, rendeu as pessoas e as levou para perto de uma parede.

Enquanto isso, Eder, de camiseta listrada, pega uma espingarda calibre 12 mm na caminhonete estacionada em frente ao estabelecimento e volta mirando nas vítimas e atirando diversas vezes.



Uma adolescente e um outro homem, após vários disparos, ainda tentaram correr para fora do local, mas foram atingidos por tiros nas costas. Antes de fugirem de caminhonete, os assassinos pegaram uma quantia de dinheiro que estava em uma das mesas de sinuca, além de outros objetos.

Seis vítimas morreram no local. Um homem — sétimo baleado — foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros em estado grave, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no centro cirúrgico.

Histórico

De acordo com a Polícia Civil, os autores da chacina têm diversas passagens pela polícia. Ezequias por porte de arma ilegal, roubo, formação de quadrilha, lesão corporal e ameaça, além de possuir um mandado de prisão em aberto. Já Edgar tem registro por violência doméstica.



Segundo o delegado responsável pelas investigações, Bráulio Junqueira, testemunhas disseram em depoimento que o clima no bar estava tranquilo antes do crime. "Em momento algum, houve discussão ou desentendimento. Aparentemente, estava tudo normal", disse.

A caminhonete e a espingarda usada pelos autores foram apreendidas na quarta, em um terreno no bairro Vila Verde. De acordo com a investigação, o imóvel tem ligação com um dos suspeitos.

Edgar tem registro como Colecionador, Atirador Esportivo e Caçador (CAC) e chegou a frequentar um clube de tiro de Sinop, mas foi desfiliado por faltas, de acordo com a Federação de Tiro de Mato Grosso (FTMT).

A polícia havia informado que ele frequentava um estabelecimento de Sorriso, também no Norte do estado.

Em um vídeo postado nas redes sociais, Edgar mostra que estava em um clube de tiro e tinha acertado um alvo. Ele chegou a mostrar as balas usadas nos disparos.

