Câmeras de segurança flagraram o momento em que o homem arremessa carrinho de compras sobre cabeça de mulherReprodução

Publicado 23/02/2023 12:23

Santo Antônio do Descoberto - Câmeras de segurança de supermercado em Santo Antônio do Descoberto, em Goiás, flagrou o momento em que um homem, de 36 anos, ergueu um carrinho de compras e arremessou sobre uma mulher, de 45. Os dois estavam na fila do caixa de pagamento e teriam iniciado uma discussão.

É possível notar que o agressor se afasta e ergue o carrinho de compras antes de jogá-lo sobre a cabeça da cliente, que caiu. Imediatamente, as pessoas que estavam no local cercaram o homem e socorreram a mulher, aparentemente desorientada. O agressor disse à polícia que foi xingado pela mulher. Na delegacia ela negou ter cometido qualquer agressão verbal contra o homem.