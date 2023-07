Equipes continuam as buscas para encontrar avião pilotado por Jonas Borges Julião - Redes sociais/Reprodução

Publicado 04/07/2023 15:56

A mulher do piloto do avião de pequeno porte que desapareceu nessa segunda-feira, 3, na região da Serra do Mar do Paraná, pediu orações para o marido nas redes sociais. "Oremos. E Chega de ficarem com mensagens falsas em grupos. Isso não tem graça. Mas meu Deus é maior, e meu piloto vai estar bem", escreveu Maria Alice de Oliveira em publicação no Instagram .

A aeronave Piper Arrow, modelo PA-28R-200, decolou na cidade de Umuarama e tinha Paranaguá como destino, mas desapareceu na região da Serra do Mar.

A decolagem no Aeroporto Regional Orlando de Carvalho, em Umuarama, ocorreu por volta das 7h50 e, de acordo com o governo paranaense, o piloto, Jonas Borges Julião, e as outras duas pessoas que estavam no bimotor do modelo Piper Arrow são servidores do governo estadual.

O avião desapareceu dos radares às 10h14, tendo emitido o último sinal quando estava na região da Limeira. A previsão era de que ele chegasse ao destino às 10h24. Buscas pelo avião foram iniciadas ainda nesta segunda-feira, mas nenhum passageiro foi encontrado até o momento.