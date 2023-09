Senador Flávio Bolsonaro - Tânia Rêgo/Agência Brasil

Em sessão na Câmara dos Deputados na última quinta-feira, 21, Gleisi defendeu o fim da Justiça Eleitoral e criticou as multas aplicadas aos partidos pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Segundo o senador, as falas da parlamentar "subtraem a legitimidade do Poder Judiciário". O senador Flávio Bolsonaro (PL) acionou neste sábado, 23, a Advocacia-Geral da União (AGU) contra a deputada federal Gleisi Hoffmann (PT) por críticas à Justiça Eleitoral . O pedido foi endereçado ao ministro Jorge Messias, cotado para uma cadeira no Supremo Tribunal Federal (STF).Em sessão na Câmara dos Deputados na última quinta-feira, 21, Gleisi defendeu o fim da Justiça Eleitoral e criticou as multas aplicadas aos partidos pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Segundo o senador, as falas da parlamentar "subtraem a legitimidade do Poder Judiciário".

“A presente representação não possui qualquer intenção de cercear opiniões e as liberdades e expressão de parlamentares que, inclusive, são invioláveis nos termos do Art. 53 da Constituição Federal. Porém, requer a este Órgão Técnico a apreciação da conduta descrita neste episódio específico que se reveste de especial gravidade por representar proposta de subtração da legitimidade do Poder Judiciário para a condução das questões eleitorais e, em último grau, a preservação da democracia”, afirmou Flávio.

A presidente do PT acusou a Justiça Eleitoral de aplicar multas desproporcionais aos partidos. Ela ressaltou que o Brasil é um dos poucos países que conta com uma Justiça específica para as eleições e criticou o alto valor de manutenção do TSE.



“Eu queria falar das multas do TSE. Os valores ditos aqui, R$ 750 mi, R$ 3 bi, R$ 23 bi, isso não é multa exequível, não tem como pagar, nós não temos dinheiro (…) elas trazem a visão subjetiva da equipe técnica do Tribunal, que sistematicamente entra na vida dos partidos políticos, querendo dar orientação, interpretando a vontade de dirigentes, a vontade de candidatos. São multas que inviabilizam os partidos. (…) Não pode haver uma Justiça Eleitoral, que, aliás, é uma das únicas do mundo, o que já é um absurdo, e custa três vezes mais do que o financiamento de campanha para a disputa eleitoral”, declarou Gleisi.



As falas de Gleisi Hoffmann repercutiram negativamente entre as autoridades do Judiciário, que reafirmaram a independência e a credibilidade da Justiça Eleitoral. Já partidos de oposição formaram coro a petista e devem se unir na aprovação da PEC da Anistia.

