Assassinos atiraram pelo menos 20 vezes contra o homem - Letycia Rocha (RC24h)

Assassinos atiraram pelo menos 20 vezes contra o homem Letycia Rocha (RC24h)

Publicado 24/09/2023 10:59

Um homem foi morto com pelo menos 20 disparos de arma de fogo na noite desta sexta-feira (22), no conjunto residencial Gramoré, na zona Norte de Natal. Criminosos invadiram a residência onde a vítima estava com a família para cometer o crime.



O homicídio ocorreu na rua Nova Granada, em uma residência próxima à Escola Estadual Cônego Luiz Wanderley. A Polícia Militar informou que os assassinos chegaram em um veículo. Enquanto alguns deles entraram na casa para cometer o crime, os outros aguardaram no carro como meio de fuga.



De acordo com os relatos das autoridades que estiveram no local, os criminosos dispararam pelo menos 20 tiros contra a vítima, que veio a óbito no quarto. Os demais moradores da residência não foram baleados.



A PM acredita que a facilidade de acesso dos criminosos possa ter sido facilitada devido aos muros baixos da propriedade. A vítima já tinha antecedentes criminais e estava sendo monitorada por meio de uma tornozeleira eletrônica.



O crime será investigado pela Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da Polícia Civil. Câmeras de segurança de residências próximas poderão ajudar a polícia a identificar os assassinos, que fugiram após o crime.