Várias áreas de Porto Alegre ficaram alagadas na manhã desta sexta-feira - X (antigo Twitter)/Reprodução

Publicado 29/12/2023 12:26

O Rio Grande do Sul amanheceu nesta sexta-feira, 29, sob forte temporal que causou estragos na Região Metropolitana de Porto Alegre e em municípios do interior do estado. Segundo a empresa RGE Energia, que distribui energia para a maior parte do estado, ao menos 203 mil clientes encontram-se sem energia, sobretudo nas regiões Norte e de Missões. A principal causa, segundo a distribuidora, é a queda de galhos e árvores sobre a rede elétrica. “As equipes da RGE estão totalmente mobilizadas para restabelecer o fornecimento de energia”, disse a empresa, em nota.



Desde o início da manhã, a Defesa Civil do Rio Grande do Sul emitiu dois alertas em razão da situação meteorológica. No primeiro alerta, publicado às 6h54 e válido até as 18h, o órgão mencionou a possibilidade de “alagamentos pontuais, cheias em arroios e inundações em córregos e regiões ribeirinhas” na parte centro-sul do estado, incluindo a capital Porto Alegre.



O segundo alerta, publicado às 10h23 e válido até as 15h, avisa a respeito de “chuvas e ventos pontualmente fortes, descargas elétricas e eventual queda de granizo” na região norte do Rio Grande do Sul.



Há relatos de queda de árvores e queda de energia em ao menos dez municípios: Cândido Godói, Cerro Largo, Giruá, Horizontina, Santa Rosa, Santo Cristo, São Luiz Gonzaga, São Nicolau, Tucunduva e Ubiratema. Em Ubiratema, o telhado de uma quadra esportiva chegou a desabar, mas sem relatos de feridos.



Previsão do tempo

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o tempo deve continuar instável no Rio Grande do Sul, com fortes pancadas de chuva e possíveis trovoadas, até o fim desta sexta-feira.



O órgão emitiu alerta laranja de perigo meteorológico, válido até as 17h desta sexta, informando sobre chuva entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia, ventos intensos (60-100 km/h) e queda de granizo. Há risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores e de alagamentos, segundo o Inmet.



No sábado, 30, o tempo deve voltar a abrir, embora ainda com nebulosidade. A previsão para a virada do ano é de sol com muitas nuvens e ventos fracos.