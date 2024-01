Carros ficaram destruídos - Reprodução: Reprodução RPC/Afiliada a Rede Globo

Carros ficaram destruídos Reprodução: Reprodução RPC/Afiliada a Rede Globo

Publicado 03/01/2024 09:10 | Atualizado 03/01/2024 10:00

Paraná - Pelo menos duas pessoas morreram e cinco ficaram feridas em um acidente entre dois carros nesta terça-feira, 2, na PR-158, no sudoeste do Paraná.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), os veículos bateram lateralmente na rodovia. Em um dos carros estavam duas mulheres e uma adolescente, uma delas grávida. Elas ficaram feridas e foram levadas para o hospital em Pato Branco.

Já no segundo veículo estavam quatro homens, dois deles morreram no local. Ainda de acordo com a polícia, uma das vítimas foi lançada para fora do carro após o impacto. Os outros dois ocupantes ficaram feridos e foram encaminhados para o hospital.

Ainda não há informação sobre o estado de saúde das vítimas. As causas do acidente estão sendo investigadas pela Polícia Civil do Paraná.