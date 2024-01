Familiares se despedem do empresário Raphael Torres - Reprodução: TV Globo

Publicado 14/01/2024 13:18 | Atualizado 14/01/2024 13:21





(IML) de São José dos Campos no sábado (13) e foram identificados com coleta de DNA e impressões digitais, para dispensar o reconhecimento pela família. Estão sendo velados e sepultados neste domingo (14), na capital paulista, os corpos dos quatro ocupantes do helicóptero encontrado na sexta-feira (12), no interior de São Paulo , depois de 12 dias de buscas.Morreram no acidente Luciana Rodzewics, de 45 anos; a filha dela, Letícia Sakumoto, de 20 anos; Raphael Torres, de 41 anos, que era amigo das vítimas e fez o convite para a viagem; Além do piloto Cassiano Tete Teodoro, de 44 anos. Os corpos foram levados ao Instituto Médico Legal (IML) de São José dos Campos no sábado (13) e foram identificados com coleta de DNA e impressões digitais, para dispensar o reconhecimento pela família.

O corpo do empresário Raphael Torres foi enterrado na manhã deste domingo no Cemitério do Horto, na Vila Albertina, Zona Norte de São Paulo. A despedida do empresário teve a presença de amigos e familiares, que estavam muito emocionados.

As outras três vítimas também serão sepultadas neste domingo na capital paulista. A despedida do piloto Cassiano Tete Teodoro acontece no cemitério da Quarta Parada, na Zona Leste de SP. Já a mãe e a filha, Luciana e Letícia Rodzewics, no Cemitério Jaraguá, também na Zona Norte.

Resgate

O helicóptero foi localizado em região de mata fechada, de difícil acesso, e o primeiro acesso dos policiais militares foi feito por rapel, a partir do helicóptero da corporação.



Logo em seguida,o coronel Ronaldo Barreto de Oliveira, comandante da Aviação da Polícia Militar de São Paulo, informou que a aeronave estava totalmente destruída e que os quatro ocupantes estavam mortos.



O local fica a 42 quilômetros (km) do destino, Ilhabela, no litoral paulista, e a 11 km do ponto onde o piloto chegou a pousar, antes de decidir a continuar o voo, sob forte neblina.



Segundo o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa), já começaram as investigações do acidente, e se espera a conclusão no menor prazo possível.



Em nota, a empresa CBA Investimentos LTDA, operadora da aeronave, expressou solidariedade às famílias e amigos das vítimas e se comprometeu a colaborar com o processo de investigação do acidente.



Segundo dados da Força Aérea Brasileira (FAB), nos últimos dez anos, 49 pessoas morreram em 16 acidentes fatais com helicópteros no estado de São Paulo. Esse número representa 32% das tragédias com aeronaves no estado.

*Com informações da Agência Brasil