Gyulla Csehes deixou seis filhos - Foto: Reprodução/Internet

Gyulla Csehes deixou seis filhosFoto: Reprodução/Internet

Publicado 31/01/2024 12:08 | Atualizado 31/01/2024 12:10

Um trabalhador, identificado como Gyulla Morais Csehes, 39 anos, morreu após a explosão de um cilindro de gás de um ar-condicionado no bairro de Tabuleiro dos Martins, em Maceió, capital de Alagoas. Atingido na cabeça e com diversas queimaduras pelo corpo, a vítima chegou a ser socorrida na segunda-feira, 29, e levada ao Hospital Geral do Estado, mas não resistiu aos ferimentos e morreu na terça-feira, 30. O técnico será enterrado na tarde desta quarta-feira, 31.

fotogaleria



O Corpo de Bombeiros e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionados para atender à ocorrência envolvendo a explosão de um ar condicionado. Chegando ao local, teriam encontrado o homem ferido e o conduziram ao Hospital Geral do Estado, com suspeita de fratura no crânio e diversas queimaduras graves pelo corpo. Segundo o Samu, o técnico não utilizava equipamentos de proteção individual (EPI).

Em uma publicação nas redes sociais, Gyullia Csehes, filha mais velha do técnico em refrigeração, lamentou a perda do pai."Como eu queria voltar no tempo, meu paizinho... Tudo isso parece um pesadelo horrível e eu só quero acordar e te ver. Você deixou 6 filhos que, assim como eu, estão desolados, esteja com a gente daí de cima, Tico", postou.

A fabricante do ar-condicionado que a vítima realizava manutenção se manifestou através de uma nota.

"A ELGIN, fabricante de equipamentos de ar-condicionado, no mercado há mais de 70 (setenta) anos, com vasto portfólio de produtos, sendo uma marca reconhecida por sua qualidade, credibilidade, inovação e respeito ao consumidor, prezando sempre pela excelência e segurança de seus produtos, em cumprimento e atenção aos princípios de clareza e transparência, vem por meio desta NOTA OFICIAL comunicar que tem conhecimento do incidente ocorrido na cidade de Maceió, na data de 29/01/2024, durante o manuseio de um dos produtos de seu portfólio de ar-condicionado.



"A ELGIN se solidariza com a família e informa ainda que o prestador técnico, envolvido no incidente, foi socorrido e atendido, e está recebendo todo suporte profissional necessário.

"A ELGIN esclarece que o referido prestador técnico não faz parte de sua rede autorizada e/ou credenciada.

"A ELGIN lamenta profundamente o ocorrido e reitera que segue todos os procedimentos e normas técnicas, sendo certificada pelos órgãos competentes, e que está apurando todos os detalhes do incidente."

Procurada por O Dia, a Polícia Civil de Alagoas ainda não informou se já realizou perícia no local e se instaurou inquérito para investigar as causas do acidente. O espaço segue aberto para manifestação.