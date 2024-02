Fachada do edifício sede do Supremo Tribunal Federal - STF - Marcello Casal Jr/Agência Brasil

Publicado 01/02/2024 12:44

O Supremo Tribunal Federal (STF) volta do recesso nesta quinta-feira, 1º, pressionado pelo Congresso Nacional. A relação, tensionada desde o ano passado, após decisões em série que desagradaram deputados e senadores, voltou a estremecer após as operações da Polícia Federal (PF), autorizadas pelo ministro Alexandre de Moraes, que levaram a buscas em gabinetes de deputados bolsonaristas na Câmara.Em 2023, julgamentos como o do marco temporal para a demarcação de terras indígenas e da descriminalização de maconha para consumo pessoal deram gás a investidas intervencionistas sobre o tribunal, que se traduziram em Propostas de Emenda à Constituição para limitar decisões monocráticas e estabelecer mandatos dos ministros.Nas últimas semanas, as operações da PF contra os deputados Carlos Jordy (PL-RJ) e Alexandre Ramagem (PL-RJ), com apreensão de documentos nos respectivos gabinetes, realimentaram a animosidade entre os Poderes, após a trégua no recesso de final de ano.Antes da sessão plenária nesta quinta-feira, como é de praxe, autoridades são esperadas no tribunal para a cerimônia de abertura do ano no Judiciário. O presidente do tribunal, ministro Luís Roberto Barroso, vai discursar. O STF não informou se os presidentes da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), e do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), confirmaram presença.Barroso tem agido cuidadosamente para evitar atritos com o Congresso. Desde que assumiu a presidência do STF, no final de setembro do ano passado, o ministro vem buscando desarmar ânimos e pacificar a relação institucional.O Supremo retoma os trabalhos ainda desfalcado. O ministro Flávio Dino só tomará posse no dia 22 de fevereiro. Ele pediu um prazo para ajudar na transição do Ministério da Justiça e para se desligar do mandato no Senado.A presença do futuro ministro é uma das grandes expectativas do ano no STF. Especialistas avaliam que a trajetória política somada ao perfil de liderança e à personalidade incisiva de Flávio Dino podem alterar as dinâmicas internas do tribunal. O que está em jogo no primeiro julgamento do ano no STF.