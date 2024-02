Presidente Lula - Ricardo Stuckert / PR

Publicado 19/02/2024 13:43

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) lamentou a morte do empresário brasileiro Abilio Diniz, que faleceu no domingo, 18, aos 87 anos . Na publicação, o chefe do Executivo disse que teve o "prazer" de chamar o empresário de amigo e conversar, em diversas ocasiões, sobre os rumos do Brasil."Abílio era um empresário dedicado, que participou da gestão, crescimento e criação de muitas empresas no Brasil. Sempre viveu com uma grande determinação e dedicação ao trabalho, superando dificuldades e perdas pessoais", escreveu Lula em mensagem no X, antigo Twitter, nesta segunda-feira, 19.

"Tive o prazer de ser seu amigo e conversar muitas vezes com ele sobre os rumos do nosso país", acrescentou o presidente. Ao final da mensagem, Lula se solidarizou com os filhos e familiares de Abilio Diniz.O empresário morreu no domingo vítima de insuficiência respiratória em função de uma pneumonite. Ele estava internado no Hospital Albert Einstein. velório ocorre no Salão Nobre do Estádio do MorumBis , do São Paulo Futebol, time do coração do empresário. O vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, deve participar do velório no período da tarde