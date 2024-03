Estadão revelou que a R7 Facilities que atua nos presídios federais de Mossoró (RN) e Brasília (DF) está em nome de laranja - Divulgação

Publicado 04/03/2024 13:51 | Atualizado 04/03/2024 13:52

A relação entre empresas do ramo de terceirização de mão de obra com mais de R$ 1,5 bilhão em contratos com o governo federal e outros Poderes entrou na mira da Controladoria-Geral da União (CGU) depois de o Estadão revelar que a R7 Facilities, em nome de um laranja, atua dentro dos presídios federais de Mossoró (RN) e de Brasília (DF). Reportagem também mostrou que a empresa faz parte de um grupo que atua em conjunto, usa outros laranjas e diz fazer negócios com firmas em endereço de fachada.

O Estadão mapeou a relação das empresas ao analisar centenas de licitações, milhares de páginas de processos judiciais, balanços contábeis, publicações em redes sociais, mensagens privadas e documentos da Junta Comercial. Também serviram para montar os elos da rede as contradições apresentadas em entrevistas com os supostos donos, conversas com agentes do mercado e o não funcionamento de empresas nos endereços informados à Receita Federal.

Entenda:

1. R7 Facilities

- Sócio-administrador no papel é Gildenilson Braz Torres, um técnico de contabilidade que recebeu auxílio emergencial, mora em uma casa simples na periferia do DF e tinha R$ 523 em suas contas em 2022;

- Alair Ferraz é advogado da empresa;

- Tabanez envia panetones e indica funcionários para a R7;

- Tabanez já se apresentou como fundador da R7 Facilities, em mensagem enviada a um funcionário obtida pelo Estadão.

2. B2B Serviços de Administração

- Sócio no papel é Robério Dantas, que foi beneficiário do auxílio emergencial;

- Edison Júnior, o Edinho, é ex-dono da B2B;

- Funcionário da B2B chama Tabanez de chefe nas redes sociais;

- Tem contrato com a R7 Facilities de R$ 37 milhões;

- E-mail do Gildenilson, dono da R7 no papel, é ligado à B2B, segundo processo na Justiça;

- Tem o mesmo contador que a R7;

- Alair Ferraz é advogado da B2B.

3. Defender Conservação e Limpeza

- Tinha como dono o próprio Tabanez, que alegou ter vendido a empresa, mas confessou que segue indicando os funcionários;

- Atual sócio, no papel, é Luiz Carlos, um jovem de 28 anos que mora em uma casa simples na periferia do DF e não soube dar explicações sobre a empresa;

- Apesar de supostamente ter saído da Defender, Tabanez dá palestra em nome da empresa e envia panetones para os funcionários;

- Alair Ferraz é advogado da empresa.

4. AC Segurança

- Dono, no papel, é Nathan Almeida Andrade, o Nanau, que fez campanha em 2022 para Tabanez em suas redes sociais;

- Alair Ferraz é advogado da empresa;

- AC Segurança funciona no mesmo endereço da B2B.

5. Falcon Facilities

- Dono, no papel, é Nathan Almeida Andrade, o Nanau, que fez campanha em 2022 para Tabanez em suas redes sociais;

- Alair Ferraz é advogado da empresa;

- Segundo dados informados à Receita Federal, Falcon funciona no mesmo endereço da B2B e da AC Segurança, mas funcionários negam a existência da empresa no local;

- Tem um contrato com a R7 Facilities de R$ 13,8 milhões, apesar de a empresa não funcionar no endereço onde informou à Receita.

6. Siello Tecnologia, Desenvolvimento e Serviços

- Alair Ferraz é o dono, segundo dados da Receita Federal;

- Funciona no mesmo endereço da G&G Empreendimentos Imobiliários

7. G&G Empreendimentos Imobiliários

- Pertence, no papel, a Eliseuma Costa Alves. Em seu LinkedIn, ela se apresentava como secretária da B2B;

- Hoje, Eliseuma é dona de uma clínica de estética. Ela não soube dar informações sobre a G&G e indicou o advogado Amom como responsável. Amom é diretor da R7 Facilities e parceiro de Tabanez;

- A G&G funciona em uma sala ao lado da Siello, empresa de Alair;

- Tem contrato com a R7 Facilities de R$ 26,8 milhões, apesar de Eliseuma desconhecer a informação.

8. K2 Conservação e Serviços Gerais

- Alair Ferraz é advogado da empresa;

- Nas redes sociais, Alair aparece em confraternização de fim de ano da empresa, estando a frente das apresentações e distribuindo brindes para os funcionários.

9. GSI Vigilância

- Pertence a Tabanez, segundo a Receita Federal.

10. GSI Serviços

- Pertence a Kelly Fragoso, esposa de Tabanez;

- Alair Ferraz é advogado da empresa.

11. Qualifoco

- Tem contrato com a R7 de R$ 32,2 milhões;

- Alair Ferraz é advogado da empresa;

- Já pertenceu a Wesley Camilo, segundo o próprio. O bombeiro civil foi o primeiro laranja da R7 Facilities, em 2021.