Veículo da vítima foi atingido por pelo menos 16 disparos - Reprodução: NSC/Afiliada a Rede Globo

Publicado 04/03/2024 10:53 | Atualizado 04/03/2024 12:39

Santa Catarina - Um homem foi morto a tiros em frente a uma creche em Indaial, no Vale do Itajaí, Santa Catarina, na manhã desta segunda-feira (4). O crime aconteceu próximo à Unidade de Educação Infantil Hilário Buzzarello, e deixou uma criança e uma mulher feridas.

Segundo informações da Polícia Militar (PM), a vítima foi executada logo após deixar o filho na creche. Assim que a criança saiu do veículo, a dupla chegou atirando.

O carro do homem foi alvejado por pelo menos 16 tiros. A polícia suspeita de um acerto de contas e aponta que a vítima era integrante de um grupo criminoso.

"A informação que a gente tem é que o indivíduo que foi vítima hoje deste atentado tem um histórico de envolvimento com o tráfico de drogas, inclusive tem mandado de prisão pelo crime de homicídio. Então ficou bem claro que é um fato relacionado com o passado dele, ele era claramente o alvo da situação, tanto é que ele foi alvejado por diversos disparos de arma de fogo", relatou o tenente-coronel Mário Elias, comandante do 32º Batalhão da PM.

Uma mulher e o filho que estavam próximo ao local foram baleados acidentalmente e encaminhados para o Hospital Beatriz Ramos, com ferimentos leves. A mulher foi atingida por um tiro na perna. Já a criança, foi ferida por estilhaços.

As forças de segurança descartaram qualquer tipo de ataque à creche. A Secretaria de Educação de Indaial cancelou as aulas na unidade nesta segunda e avalia a suspensão nos próximos dias.

Ainda não há informações sobre os assassinos, que estavam encapuzados. Equipes da polícia fazem buscas na região e procuram câmeras de segurança do entorno para identificar os responsáveis pelos disparos.