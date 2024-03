Leandro e Leonardo foram detidos em flagrante - Reprodução / Internet

Leandro e Leonardo foram detidos em flagranteReprodução / Internet

Publicado 11/03/2024 16:59

Os irmãos, Leandro Gil dos Santos e Leonardo Gil dos Santos, 31 e 36 anos, foram detidos na madrugada de domingo (10), por terem atacado a facadas Michael Jackson de Assis Almeida, de 31 anos, no bairro São Jorge II, Região Metropolitana de Belo Horizonte, na madrugada de domingo (10). O motivo das agressões seria uma suposta traição da esposa de Leandro com a vítima, que foi hospitalizada. Após serem detidos em flagrante, Leandro teve a prisão preventiva decretada, enquanto Leonardo foi ouvido e liberado.

De acordo com a Polícia Militar, uma equipe foi acionada e constatou que Michael Jackson foi atendido na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da região com perfurações no abdômen, perna direita e braço esquerdo. A vítima informou que, após uma discussão, foi imobilizada com uma gravata por Leonardo, enquanto Leandro a atacou.

Michael disse ainda que conhecia os agressores, mas não sabia o motivo do ataque. Em seguida, ele confirmou a identidade e o endereço da residência da dupla. Os agentes, então, foram ao local e encontraram a irmã deles. Após negociações, eles se apresentaram e foram detidos em flagrante.



Aos agentes, Leandro contou que esteve em viagem a trabalho no Rio de Janeiro e, neste período, descobriu que sua esposa o traía com Michael Jackson. Segundo os militares, a informação foi confirmada pela irmã do suspeito que, inclusive, relatou ter flagrado os dois mantendo relações sexuais, na última quarta-feira (6), dentro da residência do casal.

De acordo com Leandro, no último domingo, Jackson teria o chamado para uma 'conversa'. O agressor chamou o irmão, Leonardo, para lhe acompanhar e alegou que ao chegar ao local, Michael estava com uma faca. Aos policiais, Leandro disse ter tomado o objeto da vítima e feito os ataques. A arma do crime não foi localizada.

A dupla foi encaminhada para a delegacia de Barreiro. Leandro teve a prisão preventiva decretada, enquanto Leonardo foi ouvido, e liberado em seguida. A Polícia Civil informou que uma investigação está em andamento para esclarecer o caso.